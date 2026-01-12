Caen dos presuntos robacoches en el Edoméx

12 enero, 2026

Policía EdoMéx, robacoches, Toluca

Tultitlán, Méx.- Derivado de una consigna operativa, policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) localizaron un vehículo aparentemente utilizado en la comisión de robos de automóviles y detuvieron a dos individuos, quienes posiblemente estén vinculados en al menos 14 eventos de este tipo.

El pasado 28 de diciembre de 2025, el número nacional de emergencias 9-1-1, recibió un llamado por el robo de un automotor BYD, Dolphin Mini, de color negro en la colonia San Pablo de las Salinas, en este municipio, lo que generó una alerta para la ubicación de la unidad. Además, las cámaras de infraestructura estatal observaron huir del lugar a los probables responsables del hecho a bordo de un vehículo Kia Sportage de color gris.

Derivado de la alerta, se observó al vehículo implicado en calles de las Salinas, del mismo municipio, por lo que se dio aviso a elementos en campo, quienes dieron alcance a la unidad y realizaron la detención de Hugo “N” y Enrique “N”, quienes posterior a la lectura de sus derechos, fueron trasladados ante el Ministerio Público donde se resolverá su situación jurídica.

Cabe hacer mención que las primeras investigaciones, señalan a los detenidos como aparentes integrantes de una célula delictiva dedicada al robo de vehículo con violencia en Ecatepec, Tultitlán y Coacalco; además se indaga su posible participación con un homicidio ocurrido el pasado 5 de diciembre y haber participado en al menos 11 hurtos.