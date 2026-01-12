Condenan a dos por homicidio calificado

Villa del Carbón, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo de un Juez con sede en Jilotepec una sentencia condenatoria de 55 años de prisión para dos individuos identificados como Reyna Barrera Mercado y Alejandro Lorenzo Fernández, por ser plenamente responsables del delito de homicidio calificado cometido en agravio de un masculino.

Según se ha podido establecer mediante las investigaciones efectuadas por el Agente del Ministerio Público, el día 4 de enero de 2025, la víctima arribó al domicilio de los imputados ubicado en la comunidad de La Cañada, en Villa del Carbón, a bordo de un vehículo y en el exterior comenzó a discutir con Reyna Barrera.

En algún momento Alejandro Lorenzo Fernández sale del inmueble y por instrucciones de la mujer agrede a la víctima con un arma de fuego, provocando su muerte; acto seguido, ambos retiran el cuerpo del lugar arrastrándolo hacia otro punto con el fin de desviar las investigaciones.

Tras ser localizado el cadáver de la víctima, la Fiscalía mexiquense dio inicio a las investigaciones correspondientes mediante las cuales fue posible determinar la mecánica de los hechos e identificar a Reyna Barrera Mercado y Alejandro Lorenzo Fernández como probables responsables; teniendo esta información solicitó al Juez la orden de aprehensión correspondiente la cual posteriormente fue cumplimentada y ambos ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, para quedar a disposición de la Autoridad Judicial.

Al conocer todos los datos de prueba recabados y ofrecidos por la Representación Social, un Juez determinó la culpabilidad de Reyna Barrera Mercado y Alejandro Lorenzo Fernández, en el hecho delictivo de homicidio calificado.

Por lo mismo estableció una sentencia condenatoria de 55 años de prisión, además les impuso una multa de 309 mil 424 pesos, el pago de 237 mil 768 pesos por concepto de reparación del daño material y otros 54 mil 285 pesos por reparación del daño moral, además de que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que en caso de reconocer a este individuo como probable implicado en otro hecho delictivo, sea denunciado.