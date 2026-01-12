Dos centros de acopio de árboles navideños ya operan en Naucalpan

Naucalpan, Méx.- Este fin de semana inició la campaña de recolección de arbolitos de Navidad, a fin de promover la adecuada disposición conforme a las “tres R”, Reducir, Reutilizar y Reciclar y fomentar prácticas responsables y sostenibles en el manejo de residuos, anunció el alcalde, Isaac Montoya Márquez.

Dijo que, la Dirección de Medio Ambiente acondicionó dos centros de acopio uno en el Parque de los Remedios y otro en el Parque Naucalli que operarán en un horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

Dijo que esta acción impulsada por su Gobierno en pro del cuidado del medio ambiente, busca evitar que los arbolitos se conviertan en basura, reduciendo riesgos de incendios, ya que al secarse se vuelve altamente inflamable y permitiendo su aprovechamiento como recursos valiosos, tales como composta o abono orgánico.

Los árboles naturales son 100 por ciento reciclables: pueden convertirse en composta o sustrato para parques y jardines. Comentó que México produce más de 1.5 millones de árboles de Navidad al año, siendo Estado de México el principal productor.

Informó, que la Dirección de Medio Ambiente emitió diversas recomendaciones al retirar y donar el árbol de Navidad como: retirar toda la decoración del arbolito, como luces, esferas nieve artificial, es decir que debe entregarse limpio.

Advirtió que solo se recibirán árboles navideños naturales y que también pueden ser entregados en los centros de acopio, lo más secos posible.

El equipo de Medio Ambiente te orientará sobre el proceso de entrega de los árboles de navidad,

y de esta manera la población contribuye al proceso de reciclaje, dado que los arbolitos donados serán utilizados para la producción de composta y otros insumos ambientales. Además, se ayuda a reducir residuos y mejorar la calidad de los suelos.

El Gobierno de Naucalpan hace un llamado a la población, para que evite tirarlos en calles y camellón.

Montoya Márquez expresó que se seguirá impulsando acciones a favor del medio ambiente, como la conservación del bosque de agua y los bosques con los que se cuenta, porque se trata de una agenda por la vida, por la sostenibilidad de la vida y la especie.