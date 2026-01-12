Apoyos del Edoméx fortalecen el empleo y el bienestar

Toluca, Méx.– El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Trabajo, concluyó 2025 con avances significativos en materia de fomento al empleo; es el caso del Programa Apoyo al Desempleo para el Bienestar que entregó 8 mil 074 tarjetas de apoyo económico personas que perdieron un puesto laboral. Esto se llevó a cabo del 28 de octubre al 13 de noviembre.

“Nuestro objetivo es que cada programa se traduzca en ingresos, estabilidad y bienestar para las familias”, señaló Norberto Morales Poblete, Secretario del Trabajo.

Además, destaca el Programa Apoyo al Autoempleo para el Bienestar 2025, que finalizó su etapa de capacitación del 16 al 28 de octubre, y se encuentra en proceso de entrega de equipos para la apertura o fortalecimiento de negocios, a más de mil 800 emprendedores.

En tanto, el Programa Fomento Cooperativo para el Bienestar 2025 avanza en el registro y validación de Sociedades Cooperativas, con el acompañamiento técnico de la Secretaría del Trabajo, para impulsar proyectos productivos colectivos. La primera entrega de apoyo económico se llevó a cabo el pasado 11 de diciembre.

Estos programas forman parte de la política social que impulsa la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con una visión humanista, incluyente y de justicia social.

Programas que cambian vidas

Una de las beneficiarias es Daniela Monserrat Santillán Rodríguez, una joven madre de Ixtapaluca con licenciatura en Informática, a quien el recurso económico del Programa Apoyo al Desempleo para el Bienestar le permite la manutención de su hijo recién nacido, mientras continúa con la búsqueda de una oportunidad de trabajo.

Juan Antonio Cruz Obledo, avecindado en Zumpango, también perdió su empleo hace un año. Sin embargo, al contar con conocimientos de jardinería decidió inscribirse al Programa Apoyo al Autoempleo para el Bienestar en el que recibió capacitación en línea y herramientas que fortalecieron sus habilidades, lo que permitió iniciar su microemprendimiento. Ahora ofrece servicios de calidad en su comunidad y genera ingresos para él y su familia.

Los integrantes de la cooperativa de alimentos “Xala Deni”, a través de su representante, Graciela Sebastián Morales, también reconocen el apoyo del Programa de Desarrollo Social Fomento Cooperativo para el Bienestar, que impulsa la economía social. A un año de haber recibido el apoyo que otorga esta iniciativa, la empresa, que nació del deseo de preservar las raíces culinarias de la cultura otomí, especializándose en alimentos de pinole, maíz y semillas, ha logrado un crecimiento.