Centro Médico López Mateos recibe 35 ventiladores de alta calidad

Toluca, Méx.– Con una inversión de 52 millones 544 mil pesos, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez entregó 35 ventiladores, así como mil 90 kits de ventilación al Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos”, con un beneficio directo para 1.6 millones de habitantes del Valle de Toluca, equipos con los que se dará asistencia respiratoria a pacientes adultos, pediátricos y neonatales.

Durante la entrega, se señaló que la Secretaría de Salud del Estado de México, encabezada por Macarena Montoya Olvera, realiza las gestiones necesarias para que los servicios que se brindan a las y los mexiquenses de la zona centro de la entidad, permitan una atención oportuna, con calidez y humanismo.

Lo anterior cumple el objetivo de beneficiar directamente a la ciudadanía, con base en estándares de calidad nacionales e internacionales y para el cumplimiento de los programas de desarrollo social y del bienestar en beneficio de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Los ventiladores dan soporte vital temporal a bebes, niños y adultos en estado crítico con insuficiencia respiratoria aguda provocada por padecimientos como neumonía, shock, coma, traumatismo grave, y pacientes post operados de cirugías mayores, para contribuir a su recuperación hasta que el paciente tenga la capacidad de respirar por sí mismo.

Con esta acción, el Gobierno del Estado de México refuerza el equipamiento de esta unidad hospitalaria, lo que beneficia directamente a la población sin seguridad social de los municipios de Toluca, Almoloya del Río, Calimaya, Mexicaltzingo, Almoloya de Juárez, Metepec, Zinacantepec y San Mateo Atenco.