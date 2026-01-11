Sheinbaum defiende soberanía y resalta resultados contra el tráfico de fentanilo

Michoacán, Méx.– En el marco de la relación bilateral con Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró su defensa de la soberanía nacional y del mecanismo de colaboración en materia de seguridad, al asegurar que las acciones emprendidas por el gobierno mexicano para frenar el trasiego de fentanilo han permitido reducir de manera significativa las cantidades de esta droga que llegan al país vecino del norte.

Durante un encuentro con miles de habitantes de este puerto, entre ellos integrantes del sindicato minero, la mandataria subrayó que la soberanía y la independencia de México no están en negociación. En ese sentido, afirmó que incrementar la violencia no es una solución, ya que la estrategia actual, basada en coordinación, inteligencia y atención social, ha logrado disminuir el tráfico de drogas en la región.

En su primera visita a Michoacán luego de anunciar el Plan de Justicia para la entidad, derivado del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido en noviembre pasado, Sheinbaum reconoció conocer de primera mano los problemas de inseguridad que enfrenta el estado. No obstante, enfatizó que la estrategia federal prioriza la atención a las causas estructurales de la violencia, como la falta de oportunidades, la pobreza y la marginación.

La presidenta fue recibida con entusiasmo por la población, que celebró los anuncios previos realizados por funcionarios federales, entre ellos la construcción y fortalecimiento de hospitales y clínicas, la ampliación de la carretera Uruapan–Lázaro Cárdenas y el otorgamiento de becas a estudiantes. Sheinbaum destacó que el objetivo central de estas acciones es generar condiciones para que ningún joven considere al crimen organizado como una opción de vida, ya que, subrayó, “es una opción de muerte o de cárcel”.

En el marco del Plan Michoacán, la mandataria adelantó que se incrementarán los apoyos al campo a través del programa Sembrando Vida. Al criticar a los gobiernos neoliberales, recordó que durante ese periodo se privatizó Fertinal, empresa productora de fertilizantes, lo que contribuyó al abandono del sector agrícola. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, dijo, se logró recuperar la empresa y actualmente los fertilizantes se entregan de manera gratuita a pequeños productores.

Previamente, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, resaltó la relevancia del Plan Michoacán y señaló que, además de las acciones en materia de seguridad, traerá beneficios sociales importantes para la entidad.

Finalmente, Sheinbaum destacó los avances democráticos del país, con especial énfasis en las elecciones del Poder Judicial a partir de 2025, y afirmó que México es una nación donde se defienden las libertades y se fortalece la vida democrática.