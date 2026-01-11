En Toluca no hay extinción ni privilegios para pagar impuestos: Moreno

Toluca, México.- El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, dio a conocer que a la fecha se han recaudado, 63 millones de pesos por pago de contribución en Toluca y se han recibido el pago de 20 mil 442 claves catastrales.

Señaló que en su mayoría son los adultos mayores los que más acuden a realizar el pago de sus impuestos prediales, que son puntuales para pagar, han acudido desde el pasado 2 de enero.

Por ello dijo; es importante que no dejemos de pagar nuestros impuestos; pues señaló que en Toluca todos tenemos que realizar el pago. “En Toluca no va a ver privilegios para nadie”. Primero porque de manera constitucional, está prohibido; se hizo una modificación constitucional para que no hubiera extinciones de impuestos y ya no se puede realizar.

Solamente, dijo Moreno Bastida, hay extinciones para algunas dependencias públicas, en el caso de predios destinados a un servicio público y mediante un convenio de reciprocidad entre el Ayuntamiento y esa dependencia, solo en esos casos.

Dijo que en el pasado se dieron cuenta de que se daban descuentos, privilegios a muchos toluqueños para el pago de predio; pero ahora cambió y nos vimos en la penosa necesidad de cobrarles a dependencias de gobierno, estatales y federales. “Quiero decirles que la Universidad, pago en su totalidad el adeudo que tenían de agua con el Ayuntamiento”, apuntó.

Finalmente, el alcalde Toluqueño señaló que a esta cobrando lo que establece la ley a todos y yo ya empecé el año pagado mis contribuciones, sin descuentos, solo los aprobados por Cabildo.