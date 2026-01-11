Artesanos dejó escapar el triunfo

Metepec, Méx.– En un duelo cargado de intensidad y dramatismo, los Artesanos de Metepec empataron 1-1 ante Aguacateros Club Deportivo Uruapan, en la jornada 10 de la Liga Premier Serie B, resultado que dejó un sabor amargo para la “Ola Morada”, que dominó gran parte del encuentro pero vio esfumarse la victoria en los instantes finales.

El conjunto metepequense no tardó en imponer condiciones. Apenas al minuto 5, una falla en la salida defensiva de Aguacateros fue bien leída por Sergio “Checo” Vázquez, quien definió con categoría ante la salida del guardameta para poner en ventaja a los locales. Con esta anotación, el atacante llegó a 11 goles en el torneo y reafirmó su estatus como líder de goleo.

Impulsados por la anotación, los dirigidos por Gustavo Contreras se adueñaron del balón y del territorio. Alan Mata y David Borre Flores, fueron constantes generadores de peligro, mientras Vázquez siguió siendo un dolor de cabeza para la zaga visitante. Artesanos tuvo el control del ritmo y las mejores oportunidades, pero la falta de contundencia evitó que el marcador se ampliara.

Con el paso de los minutos, el partido entró en una fase más disputada y con menos espacios, lo que permitió que Aguacateros llegara al descanso con la desventaja mínima.

Para el complemento, el equipo michoacano adelantó líneas y encontró en su arquero, Joel Muñoz, a su mejor hombre. El portero respondió con solvencia ante los embates morados y sostuvo a su equipo con atajadas clave, mientras el conjunto local insistía sin poder concretar el segundo tanto.

Cuando el encuentro parecía sentenciado, llegó el golpe inesperado. En tiempo de compensación, tras un tiro de esquina, la defensa local no logró despejar con claridad y Hugo Ávila aprovechó la oportunidad para marcar el 1-1 definitivo al minuto 94.

El empate significó un reparto de puntos que dejó frustración en la “Fortaleza Morada”. Ahora, Artesanos de Metepec dará vuelta a la página y se preparará para su siguiente compromiso como visitante ante Ayense A.C., con la intención de retomar el camino del triunfo y mantenerse en la pelea por la cima del campeonato. La Ola Morada sigue firme, aunque esta vez el destino le negó la victoria.