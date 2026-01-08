Romina Contreras destaca red municipal de salud más grande del país

Huixquilucan, Méx.- La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco informó que se brindaron 170 mil consultas y servicios médicos y odontológico a población en situación vulnerable durante el 2025.

Estás, dijo, se brindaron a través del Complejo Rosa Mística, los 27 Centros de Desarrollo Comunitario, CDC, y cinco hospitales, que conforman la red municipal más grande de salud del país.

Además, el Sistema Municipal DIF Huixquilucan realizó 221 jornadas médico-asistenciales gratuitas, a través de las unidades móviles, que incluyeron tres mil 91 consultas de medicina general y mil 536 consultas odontológicas, con el fin de diagnosticar, prevenir, detectar y/o tratar enfermedades a la población que más lo necesita, con una atención de calidad y un trato cálido y humano, el Gobierno de Huixquilucan brindó más de 170 mil consultas y servicios médicos por que contar con una población sana, se traduce en crecimiento para el municipio. Dar atención especializada a los sectores más vulnerables nos coloca como un modelo a seguir, por ello, seguiremos trabajando 24/7 para fortalecer nuestro Complejo Rosa Mística, los hospitales y las unidades de a para continuar cuidado a los huixquiluquenses”, afirmó la alcaldesa Romina Contreras.

Apuntó que, además de las consultas ofrecidas mediante los 27 Centros de Desarrollo Comunitario (CDC), el Centro Médico de Huixquilucan, la Unidad Médica de Especialidades San Cristóbal, así como las Clínicas San Pío, Mater Dei y San Fernando, se llevaron a cabo las “Jornadas Medicas Asistenciales Móviles”, que recorren las 49 comunidades de Huixquilucan durante todo el año.

La presidenta municipal, Romina Contreras, informó que el Sistema Municipal DIF Huixquilucan, a través de las unidades móviles -Médica y Odontológica-, realizó 221 jornadas médico-asistenciales gratuitas, que incluyeron tres mil 091 consultas de medicina general y mil 536 consultas odontológicas, en beneficio de más de cuatro mil 600 personas que viven en situación de vulnerabilidad.

Además, como medidas y acciones que impulsa el Gobierno de Huixquilucan para promocionar la salud en instituciones educativas, se impartieron 200 talleres de prevención de enfermedades en escuelas de nivel básico, medio superior y superior, así como a población de diversas comunidades de las zonas Tradicional y Popular, sumando más de cinco mil 500 huixquiluquenses beneficiados.

Y, como parte de las campañas de promoción a la salud y prevención de enfermedades en planteles escolares y oficinas municipales para servidores públicos, personal médico del Sistema Municipal DIF benefició a cuatro mil 240 personas con tomas de glucosa, presión arterial, valoraciones nutricionales, activaciones físicas y se otorgaron baumanómetros digitales a personas hipertensas.