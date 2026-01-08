Aprueban en Ecatepec freno a permisos de carga y descarga

Ecatepec, Méx.- Al celebrarse la primera sesión ordinaria de Cabildo del 2026, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss y las y los síndicos y regidores aprobaron la suspensión de la expedición del permiso municipal para realizar maniobras de carga y descarga en la vía pública durante el mes de enero de 2026.

La alcaldesa informó que dicha medida se tomó para que los formatos sean más seguros y para simplificar el trámite.

“Mi función, mi posición es estar del lado de los ciudadanos. En el tema de carga y descarga se vuelve una cosa a veces engorrosa y a veces se presta para la corrupción, decidimos pararlo (…) y mejorar los formatos con lo que le llaman papel seguridad y volverlo mucho más simplificado”, refirió y agregó que el objetivo es ayudar a la población.

Durante la sesión, las y los integrantes del Ayuntamiento también aprobaron las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social denominado “Universitarios en Movimiento para el Bienestar”, cuyo objetivo es contribuir a disminuir el rezago educativo de las personas de 18 a 29 años de edad que habiten en Ecatepec y se encuentren en condición de pobreza para costear su traslado a clases en las instituciones universitarias, mediante el otorgamiento de transferencias monetarias.

Igualmente votaron a favor de la campaña de bonificaciones en el pago de los derechos por los servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales de aguas residuales para su tratamiento, dirigida a los contribuyentes que realicen su pago anual de manera anticipada, a los contribuyentes cumplidos, a aquellos que reciben el servicio de agua de manera intermitente y a los que pertenecen a algún grupo vulnerable.

Así, se otorgará una bonificación equivalente al 8 por ciento, 6 por ciento y 4 por ciento sobre su importe total cuando se realice en una sola exhibición durante los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente, del Ejercicio Fiscal 2026.

Junto con un estímulo adicional por cumplimiento, consistente en una bonificación del 4 por ciento en el mes de enero y del 2 por ciento en el mes de febrero del año 2026 a los contribuyentes que en los últimos dos años hayan cubierto sus obligaciones fiscales dentro de los plazos establecidos para ese efecto. Y brindar para el Ejercicio Fiscal 2026 una bonificación del 38 por ciento a favor de las personas de escasos recursos o condiciones de vulnerabilidad.

Las y los ediles aprobaron el Programa de Estímulos Fiscales para el ejercicio fiscal 2026 por concepto de impuesto predial, por lo que se autorizó una bonificación por concepto de pronto pago del 8 por ciento durante el mes de enero, 6 por ciento para el mes de febrero y del 4 por ciento durante el mes de marzo.

De igual manera se autorizó un estímulo por cumplimiento para los contribuyentes que en los dos últimos años hayan cubierto sus obligaciones fiscales dentro de los plazos establecidos para ese efecto, consistente en una bonificación adicional del 8 por ciento durante el mes de enero, del 6 por ciento en el mes de febrero, y del 2 por ciento en el mes de marzo.

Para el ejercicio fiscal 2026 se otorgará a favor de personas pensionadas o jubiladas, personas en situación de orfandad menores de 18 años, a través de las personas que legalmente los representen, de acuerdo con los ordenamientos aplicables y según corresponda; personas en situación de discapacidad, personas adultas mayores, personas viudas, madres o padres solteros sin ingresos fijos, y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase dos salarios mínimos generales vigentes, así como a aquellas personas liberadas con motivo de amnistía estatal, una bonificación en el pago del impuesto predial del 34 por ciento.

En la sesión edilicia se reafirmó el compromiso de trabajar en favor de las familias ecatepenses.