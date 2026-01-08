Edoméx consolida liderazgo en emergencias con “Grupo Relámpagos”

Toluca, Méx.– El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, reafirma su compromiso permanente de proteger la vida y el bienestar de las y los mexiquenses. De enero a diciembre de 2025, el Grupo Relámpagos, adscrito a la Oficialía Mayor, realizó 611 operaciones aéreas, con lo que se fortalece la atención de emergencias médicas, la seguridad y el auxilio humanitario en la entidad.

Con una visión humanista y de respuesta inmediata, el Gobierno estatal impulsó traslados de pacientes en estado crítico, apoyo en incendios forestales, vigilancia aérea y asistencia en situaciones de desastre, garantizando una intervención rápida y especializada cuando más se necesita.

A través de la Coordinación de Servicios Auxiliares y Atención a Contingencias y Emergencias, mejor conocida como “Grupo Relámpagos”, se atendió a personas con padecimientos graves, entre ellas, 25 recién nacidos trasladados mediante incubadora, con lo que se aseguró atención especializada desde el primer contacto. Asimismo, se efectuó el traslado de 49 órganos para trasplante, respaldando la recuperación de pacientes en todo el país.

Con el firme propósito de fortalecer la seguridad, se realizaron operaciones de vigilancia en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, con sobrevuelos estratégicos en el Valle de Toluca y el Valle de México, para reforzar la presencia institucional y contribuir a la tranquilidad ciudadana.

El Grupo Relámpagos participó en la atención de incendios forestales mediante sobrevuelos de reconocimiento, así como el traslado de 31 brigadistas de la Protectora de Bosques estatal y Protección Municipal en Tlatlaya, además de un vuelo de evaluación en el incendio del Tepozteco, en Tepoztlán, Morelos.

Del 16 al 22 de octubre de 2025, el Gobierno del Estado de México brindó apoyo aéreo a familias afectadas por inundaciones en Hidalgo, mediante 15 operaciones de auxilio y transporte humanitario, reafirmando su solidaridad y capacidad de respuesta.

Durante este año, el personal operativo fortaleció conocimientos en seguridad aeromédica, fisiología de vuelo y cuidados críticos. Gracias a este esfuerzo, se impartieron 47 cursos MISEA, elevando la preparación técnica del personal involucrado en la atención aeromédica.

De la mano de la Oficialía Mayor, encabezada por la Maestra Mónica Chávez Durán, el Gobierno del Estado de México mantiene una estrategia aérea sólida, humana y eficaz, orientada a atender emergencias, reforzar la protección civil y brindar apoyo humanitario con oportunidad y profesionalismo, acciones con las que fortalece la protección de la ciudadanía y consolida la operación del Grupo Relámpagos como referente nacional en respuesta aérea.