Policías estatales aseguran dinero de origen desconocido

Toluca, Méx.- Acciones de proximidad social por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), culminaron en la detención de un hombre probable responsable de operaciones con recursos de procedencia ilícita y ataques a las vías de comunicación.

Durante el despliegue de operaciones tácticas para proteger a las y los mexiquenses, policías estatales realizaban labores preventivas sobre calles de la localidad de La Boquilla, en completo apego al protocolo de actuación e instrucciones que emana de las Mesas de Paz, solicitaron una inspección al operador de una camioneta marca Jeep, modelo Grand Cherokee, color blanco.

Al concluir con la revisión, los oficiales localizaron un teléfono celular y al interior de una mochila 188 mil pesos, cantidad que de la cual no pudo acreditar su legal posesión, por lo que detuvieron a Geovanny “N” de 52 años de edad.

Finalmente, después de conocer los derechos que la ley confiere a su favor, los uniformados trasladaron al aprehendido junto con los indicios a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se esclarecerá su situación legal.

La Secretaría de Seguridad recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 Número de Emergencias operan las 24 horas del día. También puede contactarnos a través de las redes sociales: Facebook @SS.Edomex y X @SS_Edomex.