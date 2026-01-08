Orden de arresto cumplimentada por homicidio calificado

Almoloya de Juárez, Méx.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Juan Carlos “N”, quien es investigado por su presunta participación en el delito de homicidio calificado en agravio de un masculino.

De acuerdo a las investigaciones efectuadas por esta Representación Social, el 8 de julio de 2025, la víctima se encontraba junto con el ahora detenido en la localidad de Arroyo Zarco, La Mesa, en Almoloya de Juárez, cuando en algún momento Juan Carlos “N” habría comenzado con reclamos y pasó a la agresión física hacia la víctima, primero con pies y puños, para luego, presuntamente, golpearlo con un objeto contundente al tiempo que amenazaba a un testigo para no denunciar lo sucedido, posteriormente trasladó a la víctima en una carretilla hacia una barranca en la misma comunidad en donde abandonó el cuerpo.

Una vez que se tuvo conocimiento de estos hechos, el Agente del Ministerio Público inició la investigación que permitió identificar a Juan Carlos “N”, como posible partícipe de este hecho delictivo.

Esta Representación Social solicitó al Juez una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por lo que el hoy investigado fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social correspondiente, en espera de que una autoridad defina su situación legal.

A esta persona se le debe de considerar inocente hasta que un Juez, mediante sentencia determine lo contrario.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que en caso de reconocer a este individuo como probable implicado en otro hecho delictivo, sea denunciado.