El deporte internacional engalanará verano y otoño de 2026

Ciudad de México.- El 2026 se visualiza como un nutrido año deportivo de inicio a fin en el que la delegación mexicana continuará demostrando su crecimiento y poderío, alistándose para el verano, que se engalanará con los Juegos Centroamericanos y del Caribe, mientras que en el otoño aguardan los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Ambas justas serán trascendentales para las selecciones nacionales mayor y juvenil, pues una marcará el inicio oficial del ciclo olímpico, mientras que la otra registra su retorno tras ocho años de ausencia derivado de la pandemia por COVID-19.

Juegos Centroamericanos y del Caribe: 100 años de historia deportiva

El clima tropical de Santo Domingo, capital de República Dominicana, abrazará la fiesta multideportiva que celebra este año su centenario de vida, asentándose como la justa regional más antigua del mundo y que vio su inicio en 1926 en la Ciudad de México.

En este certamen, nuestro país ha sido protagonista en las últimas dos ediciones, Barranquilla 2018 y San Salvador 2023, en las que finalizó en la cima del medallero con 341 y 353 preseas superando a Cuba y Colombia.

Del 24 de julio al 8 de agosto próximo, 36 países se darán cita para ser parte de este evento que se realiza cada cuatro años y que por tercera ocasión se realiza en este país, dando así el inicio oficial del ciclo olímpico a Los Ángeles 2028.

Juegos Olímpicos de la Juventud: Su regreso triunfal

Luego de ocho años de ausencia, esta magna competencia volverá a celebrarse. Agendada de inicio para 2022, tuvo que aplazarse hasta este año debido a la emergencia sanitaria mundial que en su momento también ocasionó la postergación de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Dakar, Senegal será el anfitrión de la cuarta entrega de esta celebración, que se llevará a cabo del 30 de octubre al 13 de noviembre, convirtiéndose en el primer país de África que recibe un evento deportivo de carácter olímpico.

En esta justa, México brilló y firmó, hasta el momento, su mejor actuación en la pasada edición de Buenos Aires 2018 con 17 medallas, cinco de ellas de oro superando los resultados de Singapur 2010 y Nanjing 2014, por lo que para este año buscará rebasar la marca.