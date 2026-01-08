Detienen en Ecatepec a “El Bunga” por robos violentos

Ecatepec, Méx.- Como resultado del trabajo coordinado de la policía municipal con la Marina para fortalecer la seguridad en el municipio, fue detenido Carlos Daniel “N”, alias “El Bunga”, vinculado a múltiples robos con violencia en Ecatepec y Tecámac.

Durante patrullajes de vigilancia terrestre en la colonia Texalpa, un hombre pidió auxilio y denunció que un sujeto que iba corriendo metros adelante lo había amagado con una navaja para despojarlo de su celular.

Los uniformados dieron alcance al sujeto señalado y le hallaron un teléfono celular Samsung, identificado por la víctima como de su propiedad, y también le encontraron una navaja plegable, por lo que fue detenido y remitido al Ministerio Público.

Carlos Daniel “N”, de 25 años de edad, alias “El Bunga”, fue identificado como generador de violencia en este municipio, el cual había sido detenido el pasado 27 de septiembre por el delito de encubrimiento por receptación.

El sujeto se identificó como integrante de una banda delictiva denominada “Los Bunga” y es probable involucrado en robos con violencia de motocicleta y en tiendas de conveniencia Oxxo en Ecatepec y Tecámac.