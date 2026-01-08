Morales deja al Toluca y jugará con los Pumas

Toluca, Méx.- Los Pumas de la UNAM confirmaron la llegada del delantero paraguayo Robert Morales, quien dejó las filas del Toluca tras formar parte del Bicampeonato conseguido en 2025, para incorporarse al conjunto universitario de cara al torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El anuncio se realizó horas después de la conferencia de prensa ofrecida por el técnico Efraín Juárez en el Estadio Olímpico Universitario.

La incorporación de Morales, conocido como “La Pantera”, refuerza el ataque auriazul con un futbolista que cuenta con experiencia reciente en liguillas y partidos de alta exigencia. Durante su paso por los Diablos Rojos, el atacante paraguayo fue parte de uno de los periodos más exitosos del club escarlata, aportando profundidad ofensiva y competencia interna.

A través de sus redes sociales, el Club Universidad Nacional dio la bienvenida oficial al jugador, destacando su entrega, carácter y compromiso, valores que la institución considera fundamentales para defender los colores azul y oro. Morales se integró de inmediato al plantel y ya realizó su primera sesión de entrenamiento bajo las órdenes del cuerpo técnico universitario.

Aunque el club no ha dado a conocer los detalles del contrato, se estima que el atacante llega en calidad de préstamo con opción a compra. Esta modalidad permitirá a Pumas evaluar su rendimiento durante el torneo antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro. La operación es distinta a la de Juninho, quien fue adquirido de manera directa y también apunta a ser una de las principales opciones en el ataque felino.

Con Robert Morales y Juninho, los universitarios prácticamente dan por cubierta la posición de centro delantero para el Clausura 2026. Además, el club ha sumado a César Garza, Tony Leone y Jordan Carrillo, buscando fortalecer distintas zonas del campo y aumentar la competencia interna.

Pese a que la directiva contempla un cierre de mercado más mesurado, no se descartan nuevas incorporaciones si surge alguna oportunidad. En tanto, Efraín Juárez señaló que aún no está confirmada la participación de Morales ni de Juninho para el debut del torneo, cuando Pumas enfrente a Querétaro este domingo en el arranque del Clausura 2026.