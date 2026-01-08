Lineamientos aprobados para medir desempeño judicial en Edoméx

Toluca, Méx.- El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial del Estado de México aprobó los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces de Elección Popular. La decisión, tomada en sesión extraordinaria, marca un hito en la consolidación de mecanismos para medir la función jurisdiccional con transparencia y responsabilidad frente a la ciudadanía.

Al encabezar los trabajos, la Magistrada Presidenta del TDJ, Maricela Reyes Hernández, señaló que este acuerdo fortalece la rendición de cuentas, con reglas claras, medibles y públicas, con estricto respeto a la ley y a la independencia judicial.

Durante la sesión, en la que participaron como invitados permanentes Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y Fernando Díaz Juárez, Magistrado Presidente del Órgano de Administración Judicial, Reyes Hernández explicó que el modelo fue analizado con base en las atribuciones que la Constitución local confiere al Tribunal de Disciplina.

El esquema aprobado contempla una evaluación integral con visión formativa y preventiva, orientada a elevar la calidad del servicio judicial, fortalecer el respeto a los derechos humanos y mejorar la experiencia de quienes acuden a los órganos jurisdiccionales.

Entre los elementos centrales se encuentra la separación clara entre los procesos de valoración del desempeño y los procedimientos de responsabilidad administrativa, lo que garantiza autonomía institucional y evita interferencias indebidas en la labor jurisdiccional.

El Magistrado Presidente, Héctor Macedo García calificó la aprobación de los lineamientos como un hecho histórico para el PJEdomex. Reconoció el trabajo técnico, prolongado y colaborativo que dio origen al instrumento, destacando la incorporación de controles de constitucionalidad, estándares en derechos humanos y una construcción jurídica madura que refleja solidez institucional.

Celebró que el modelo preserve intacta la facultad interpretativa de juezas y jueces, al centrar la evaluación en capacidades, profesionalismo y desempeño, sin revisar el contenido de las resoluciones. Subrayó que este enfoque fortalece la autonomía judicial y posiciona al Estado de México como referente nacional en buenas prácticas.

Por su parte, el Magistrado Fernando Díaz Juárez destacó que los lineamientos materializan el espíritu de la reforma judicial y refuerzan la ética pública desde una visión preventiva. Señaló que la transformación del sistema de justicia se construye con acciones diarias que impactan directamente en las y los justiciables, y reiteró el compromiso del Órgano de Administración Judicial para seguir dotando de herramientas a los órganos jurisdiccionales.

En la sesión votaron por unanimidad las Magistradas Nancy Flores Mendoza e Karla Díaz Iniesta, Presidenta de la Comisión de Evaluación del TDJ, así como los magistrados Ángel Cadena Alcalá y Alejandro Gómez Sánchez; participó también la Secretaria de Acuerdos Astrid Avilez Villena.

Díaz Iniesta resaltó que el documento es resultado de un esfuerzo colectivo que involucró a diversas áreas del Poder Judicial. Subrayó que medir permite conocer, mejorar y fortalecer la función judicial, bajo una lógica democrática que coloca a la ciudadanía en el centro.

Explicó que el modelo no se limita al conocimiento jurídico, sino que incorpora valores indispensables como sensibilidad social, trato cercano, ética profesional y apego irrestricto a la legalidad, con una premisa clara: nadie está por encima de la ley, menos aún quienes la interpretan.

Con la aprobación de este proyecto, el Tribunal de Disciplina Judicial estableció que las evaluaciones del desempeño se realizarán conforme a las distintas modalidades previstas en los lineamientos, tomando como referencia inicial el primer año de ejercicio de las personas juzgadoras electas. Con ello, el PJEdomex avanza hacia un modelo más abierto, profesional y cercano, donde la justicia se fortalece con reglas claras, responsabilidad pública y compromiso institucional.