Operativo en Tecámac recupera vehículo y mercancía millonaria

Redacción

Redacción 8 enero, 2026

8 enero, 2026 Policía

Policía Seguridad, Tecámac

Seguridad, Tecámac 0 Comments

Tecámac, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en coordinación con la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) ejecutaron una técnica de investigación de cateo en el que recuperaron un vehículo y mercancía con reporte de robo, con un valor superior a los 545 mil pesos.

Derivado de una denuncia por el robo de una camioneta ocurrido el pasado 5 de enero sobre la autopista México – Pachuca, se pudo establecer que el día de los hechos, la víctima circulaba en dicha vialidad a bordo de una camioneta Ram tipo 4000, con caja tipo híbrida en cuyo interior transportaba cajas de productos como aceite, jabón en polvo y pasta, así como suavizantes.

Al ir circulando a la altura de la colonia Héroes del municipio de Tecámac, un vehículo color blanco le cierra el paso, mismo del que descienden dos sujetos del sexo masculino, quienes amenazan a la víctima con un arma de fuego y lo privan de la libertad con el fin de desapoderarlo de la unidad y la mercancía, abandonándola más tarde en el municipio de Tizayuca en Hidalgo.

Una vez que se tiene conocimiento de los hechos, se realizan las indagatorias correspondientes que permitieron identificar el sitio en donde se encontraba el vehículo reportado como robado.

Elementos de la Fiscalía mexiquense y de la Secretaría de Seguridad estatal realizaron un despliegue operativo en un inmueble ubicado la colonia Santa Cruz Ojo de Agua, del municipio de Tecámac, en donde recuperaron la unidad robada, así como cajas de productos como aceite, jabón en polvo y pasta, así como suavizantes, propiedad de una empresa de jabón.

En el sitio también se localizó una motocicleta con el número de serie alterado, por lo que derivado de los hallazgos el agente del Ministerio Público ordenó el aseguramiento del inmueble en tanto continúan las investigaciones.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que en caso de reconocer a este individuo como probable implicado en otro hecho delictivo, sea denunciado.