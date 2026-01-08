Ortega destaca enfoque del PRD en democracia y justicia social

Toluca, Méx.- El diputado Omar Ortega Álvarez, coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Congreso mexiquense, adelantó que el partido se prepara para definir su agenda legislativa 2026, con miras también al proceso electoral de 2027, priorizando la unidad interna, la defensa de los derechos humanos, la democracia y las causas sociales históricas del sol azteca.

En entrevista, explicó que en los próximos días se llevará a cabo la reunión formal del grupo parlamentario para establecer las prioridades legislativas del año, las cuales se construirán de manera coordinada con la dirigencia estatal del partido.

Señalando que la unidad de visión y de mandato será clave para fortalecer la oferta política del PRD frente a la ciudadanía.

Señaló que el PRD no renunciará a sus banderas históricas, como la defensa y ampliación de los derechos humanos, así como el derecho de las mujeres a decidir, impulsando no sólo la despenalización del aborto, sino también su acceso seguro y gratuito.

Sobre las reformas políticas, Ortega Álvarez advirtió que su bancada dará la batalla para defender la representación proporcional (plurinominal) en el Estado de México, al considerar que cualquier intento por eliminarla sería “una enorme locura” que silenciaría a las minorías y debilitaría la democracia.

Aunque esperarán conocer a fondo cualquier iniciativa, el tema será motivo de un amplio debate legislativo en 2026.

También, es prioritario el fortalecimiento de los ayuntamientos, mediante la restitución del número de regidores y de las facultades del Cabildo, con el objetivo de frenar la concentración de poder en los presidentes municipales. “Hoy el presidente municipal parece un cacique; se volvió omnipotente”, criticó.

Y que esta iniciativa, ya presentada anteriormente, será retomada por el PRD.

Ortega Álvarez, dijo que la agenda perredista también incluirá temas como la justicia hídrica, el medio ambiente, la participación social, así como una revisión integral del transporte público, que calificó como inseguro, caro y deficiente, pese a los discursos sobre movilidad alternativa.