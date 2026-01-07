En Toluca, a partir del 16 de enero serán retirados vehículos no verificados

Toluca, Méx.- A partir del 15 de enero, en Toluca, se instalarán filtros e iniciará la revisión de vehículos no verificados y, desde el 16 de enero, se procederá al retiro de circulación de aquellas unidades que incumplan la norma.

El alcalde de la capital mexiquense, Ricardo Moreno Bastida, aclaró que, por el momento, no se aplicarán multas hasta contar con los dispositivos electrónicos necesarios.

En la conferencia de prensa donde asistió el Director de Control de Emisiones a la Atmósfera de la Secretaría del Medio Ambiente, Carlos Solares, dio a conocer detalles del programa que entró en vigor el 31 de junio de 2025 y a partir del 1 de enero comenzaron las infracciones, un sistema que operará bajo un esquema similar al de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Por lo que, de acuerdo con el calendario establecido, la restricción vehicular aplica: Lunes: terminación de placa 5 y 6. Martes: 7 y 8. Miércoles: 3 y 4. Jueves: 1 y 2. Viernes: 9 y 0.

Los vehículos con holograma de verificación Uno (1) y Dos (2) tienen un día de restricción entre semana, además de restricciones los sábados, conforme a la terminación de la placa. La medida aplica de lunes a sábado, de 5:00 a 22:00 horas.

Y conforme al Código para la Biodiversidad del Estado de México y el Reglamento de Tránsito estatal se sancionará a quienes no cuenten con verificación vehicular vigente, circulen en días restringidos o emitan contaminantes visibles.

Ante ello, el alcalde de Toluca, señaló que respalda las medidas preventivas para proteger la salud de la población que lleva a cabo el gobierno estatal con el Programa Hoy No Circula en la zona metropolitana del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco.