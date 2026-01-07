Cierran con éxito las pistas de hielo en Huixquilucan

Huixquilucan, Méx.- La presidenta municipal, Romina Contreras, celebró la asistencia de más de 20 mil niños, adolescentes, jóvenes y adultos que vivieron esta experiencia sobre hielo en las dos pistas de hielo que fueron instaladas en la Explanada Municipal y las canchas de futbol de la colonia Ampliación Palo Solo

Tras una gran participación, la presidenta Contreras Carrasco, destacó la importancia de convivir en familia, en donde los niños, adolescentes, jóvenes y adultos practicaron o aprendieron a patinar sobre hielo.

“Como cada año, estas atracciones tuvieron mucho éxito, pues están pensadas para el disfrute de las familias durante las fiestas decembrinas, ya que estas actividades fomentan la convivencia en un ambiente de amor y unión, que son propios de la temporada. Mi compromiso continúa con los huixquiluquenses, por lo que seguiremos impulsando este tipo de espacios, sin ningún costo, para que la gente viva momentos inolvidables con sus seres queridos”, dijo.

Añadió que las pistas de hielo fueron colocadas estratégicamente para que la población de la zonas Tradicional y Popular no recorrieran largas distancias para vivir esta experiencia sobre hielo, pues es una actividad divertida que ofrece muchos beneficios, ya que mejora el equilibrio, la coordinación y la salud cardiovascular, además de que enseña a que es fundamental caerse y levantarse para volver a intentarlo.

La alcaldesa, recordó que las pistas de hielo estuvieron abiertas al público de manera gratuita desde el 02 de diciembre y hasta el 06 de enero, tiempo en que las familias demostraron sus habilidades patinando, acompañados de instructores, quienes apoyaron a los que lo requerían, y para reforzar la seguridad, hubo presencia de elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan.

Estas atracciones se complementaron con la presentación de funciones de pastorelas en ambas sedes, donde cada día se ofrecieron dos presentaciones. Estas actividades contribuyen a fomentar un sano esparcimiento, además de transformar los espacios públicos en lugares atractivos en los periodos vacacionales.

El Gobierno de Huixquilucan agradeció la gran participación de la ciudadanía y los invitó a esperar el próximo año para disfrutar de nuevo las pistas de hielo en compañía con sus familiares o amigos.