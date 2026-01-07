Supervisiones en rastros buscan asegurar carne de calidad en EdoMéx

Ocoyoacac, Méx.– Para identificar irregularidades en productos cárnicos y evitar riesgos a la salud pública, el Gobierno del Estado de México intensificará las supervisiones sanitarias en rastros municipales de la entidad, a través de la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisemex), como parte de las medidas implementadas para evitar afectaciones por el gusano barrenador.

Macarena Montoya Olvera, Secretaria de Salud, informó que estas acciones incluyen verificaciones y control en rastros y áreas de venta de carne, así como actividades de capacitación dirigidas al personal que labora en estos espacios, con el objetivo de proteger a la población mexiquense.

Como parte de esta acción, personal de la Coprisemex y de la Secretaría de Salud, junto con Nancy Valdés Ruiz, Presidenta Municipal de Ocoyoacac, realizaron una inspección en el rastro de esta demarcación, donde se revisaron los procesos de producción y se brindó orientación al personal sobre las medidas necesarias para mantener la sanidad de los productos destinados al consumo humano.

Montoya Olvera precisó que en la entidad no existe registro de personas afectadas por el gusano barrenador, por lo que llamó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar la difusión de información no verificada.

Explicó que la presencia de este parásito en humanos es poco frecuente y solo se presenta en casos de heridas sin la limpieza y desinfección adecuadas, lo que facilita la deposición de huevos por parte de la mosca. Asimismo, aclaró que el gusano barrenador no se transmite por el consumo de alimentos.