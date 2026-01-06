Seguridad Edoméx lleva juguetes a niñas y niños por Día de Reyes

Toluca, Méx.- Policías estatales realizaron la entrega de juguetes a niñas y niños en albergues, así como en comunidades vulnerables de distintos municipios de la entidad.

Las acciones se llevaron a cabo a través de programas de proximidad social, con enfoque humano y de atención a la niñez.

En el marco de la celebración del Día de Reyes, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) llevó a cabo diversas acciones de proximidad social mediante la entrega de juguetes a niñas y niños de comunidades vulnerables y albergues, con el objetivo de fortalecer el vínculo con la ciudadanía y promover valores de solidaridad, esperanza y confianza institucional.

La entrega de juguetes a niñas y niños representa un gesto simbólico orientado a preservar la ilusión de la infancia, promover sonrisas y reforzar valores de unión y solidaridad, especialmente en contextos de vulnerabilidad social; con ello, se reafirma la convicción de servir con humanidad, empatía y responsabilidad social.

A través de los programas Vigilantes Voluntarios (ViVos), Mi Escuela Segura, la Dirección General de Policía de Género (DGPG), el agrupamiento de Fuerzas de Apoyo y Reacción (FAR), el Agrupamiento Femenil de Fuerzas Especiales (AFFES), Policías de Proximidad, el Agrupamiento de Servicios Especiales de Seguridad, la Policía de Tránsito y la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT), la SSEM realizó la entrega de juguetes a niñas y niños en diversos municipios de la entidad.

Esta acción fue posible gracias a las donaciones realizadas por elementos de la institución, asociaciones civiles, empresas socialmente responsables y grupos comunitarios, como parte de una estrategia de acercamiento y vinculación con las y los mexiquenses.

Además de fomentar la proximidad social y restaurar la confianza de la sociedad en las fuerzas del orden, estas acciones tienen como objetivo contribuir a la regeneración del tejido social, privilegiar el sano desarrollo de la niñez y la construcción de entornos más justos y solidarios, además de reforzar la presencia de la SSEM en la entidad.