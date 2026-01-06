Es tiempo de fortalecer la convivencia familiar: Guerrero

La Paz, Méx.- Al encabezar la tradicional partida de la Rosca de Reyes en la explanada municipal, con la participación de niños, adultos y adultos mayores, la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez destacó que es tiempo de recuperar espacios públicos para fomentar y fortalecer la convivencia familiar, una tradición que se ha ido perdiendo y está ocasionando suicidios, especialmente entre los jóvenes.

Asimismo, exhortó a los habitantes a reflexionar en estas fechas, pero, sobre todo, a promover y fortalecer la unión familiar. “Esa vieja convivencia que se ha ido perdiendo, ahora se tiene que recuperar, para que se sienta la armonía en nuestros hogares”.

En ese sentido. anunció que el gobierno de La Paz rehabilitará más áreas verdes y deportivas y se reforzará con la neutralización de cantinas: “no más apertura de bares ni venta de micheladas; tenemos que impulsar una cultura diferente en el municipio”.

Previo a la partida de la mega rosca, la funcionaria recordó que, con el propósito de mantener la unión familiar, su gobierno colocó una pista de hielo y una villa navideña, y se realizaron caravanas de temporada, entre otras acciones importantes, además de impulsar las Mesas de Paz que se realizan todos los días para revisar las acciones de seguridad pública en la localidad.

“Uno de los principales problemas que se registraban en La Paz era el robo de vehículos, pero ahora son los suicidios, estos últimos ocasionados por problemas familiares, económicos, sentimentales o de familias disfuncionales, entre otros, los cuales están afectando más a los jóvenes, induciéndolos a cometer este tipo de actos”, indicó.

Es por ello, dijo, que se deben realizar acciones preventivas, “una parte le corresponde al Ayuntamiento y la otra a la población, por lo cual es importante fomentar los espacios de convivencia familiar, incluso hay proyectos importantes, como la construcción de dos albercas municipales, una en la cabecera y otra en Valle de los Reyes”.

Finalmente, la alcaldesa Guerrero Sánchez comentó que algo clásico es la partida de la tradicional Rosca de Reyes, y más cuando se realiza en compañía de la población; al respecto reconoció que con el rescate de los espacios públicos y áreas verdes se logrará unir más a las familias, fomentando una cultura diferente entre los pacenses.

En la partida de la Rosca de Reyes, niños y adultos también recibieron aguinaldos de dulces de manos de autoridades municipales. Por otra parte, se anunció que el reparto de juguetes a los pequeños continuará hasta llegar a los lugares más alejados del centro del municipio.