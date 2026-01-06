Operativo integral de limpieza recorre calles de Naucalpan

Naucalpan de Juárez, Méx.- Servicios Públicos realizó un “operativo integral de limpieza” en las principales vialidades del municipio informó el alcalde Isaac Montoya Màrques.

Agregó, que se inició el año 2026 con acciones concretas para mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de las y los naucalpenses, donde se retiraron más de 2 toneladas de basura.

Comentó que en la última quincena del 2025, se llevó a cabo la recolección de 9 mil 674 toneladas de desechos.

Dijo que, en ningún momento a parar la acción gubernamental, del primero al 05 de enero de 2026, y se llevaron a cabo trabajos de barrido manual y barrido automático en zonas estratégicas de alto tránsito vehicular y peatonal, entre ellas la Avenida Lomas Verdes, circuitos de Ciudad Satélite y el Boulevard Manuel Ávila Camacho.

Trabajadores de Servicios Públicos llevaron a cabo estas labores a fin de mantener limpias y despejadas las principales arterias de comunicación, mejorar la imagen urbana y reducir riesgos para peatones, ciclistas y automovilistas, retirando basura y residuos acumulados.

El operativo a través del barrido manual, se enfocó en zonas de difícil acceso, esquinas, camellones y áreas peatonales, donde se retiraron residuos sólidos como papeles, hojas, envoltorios y colillas, los cuales fueron concentrados en puntos de acopio para su recolección final.

Asimismo, se realizó barrido con barredoras mecánicas en avenidas amplias y tramos de alto flujo vehicular, lo que permitió una limpieza más rápida y eficiente.

Con estas acciones, se logró la limpieza de más de 5 kilómetros de vialidades y la recolección de más de 2 toneladas de residuos sólidos, así como una reducción visible de basura y una mejora en la movilidad y la imagen urbana.