Reyes Magos alegran al Albergue Renacer en Huixquilucan

Huixquilucan, Méx.- Este 6 de enero llegaron los Reyes Magos al Albergue Renacer, del Complejo Rosa Mística, del DIF.

Los menores, fueron sorprendidos con regalos que estaban al pié del Árbol de Navidad en este Día de Reyes y, de inmediato, mostraron su alegría al disfrutar y compartir con sus compañeros la variedad de juguetes que recibieron, como muñecas, pelotas, bicicletas, peluches, carritos, entre otros, además de ropa y zapatos.

El Albergue Temporal Infantil Renacer del Sistema Municipal DIF Huixquilucan atiende a niños y niñas de 0 a 11 años de edad que enfrentan alguna situación jurídica vulnerable, además reciben cuidados integrales mediante apoyo psicológico, atención médica, educación y una sana alimentación.