Pago de impuestos en Toluca, pueden realizarse de manera presencial y virtual

Toluca, Méx.- Para mayor comodidad, el gobierno municipal de Toluca, ha reforzado los mecanismos de pago del predial y del agua, tanto de manera presencial como a través de plataformas digitales, permitiendo a la ciudadanía realizar sus trámites de forma rápida, segura y transparente, sin necesidad de largas filas.

Lo anterior con el fin de fortalecer la atención a la ciudadanía al ofrecer procesos ágiles, ordenados y eficientes para el pago de los servicios de agua y predial, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de estas obligaciones y brindar un trato digno a las y los contribuyentes.

Asimismo, como parte de la política de inclusión y sensibilidad social, que impulsa el alcalde Ricardo Moreno, se brinda atención preferencial a adultos mayores, personas con discapacidad y grupos vulnerables, garantizando espacios accesibles, personal capacitado y perceptivo para atenderlos y disipar sus dudas, así como tiempos de espera reducidos en los distintos módulos de cobro del municipio ya que, incluso, las oficinas de Tesorería ubicadas en avenida Hidalgo cuentan con un intérprete de lenguaje de señas.

Por lo que miles de toluqueñas y toluqueños han aprovechado las campañas de descuentos y bonificaciones vigentes, las cuales buscan apoyar la economía familiar al inicio del año, incentivar la cultura contributiva y reconocer a quienes cumplen puntualmente con sus obligaciones fiscales.

Para hacer el pago de manera virtual, el portal de pagos del Ayuntamiento de Toluca, de forma rápida y segura mediante el link: https://www2.toluca.gob.mx/; el Portal Predial de Gobierno del Estado de México, mediante el link: https://sfpya.edomexico.gob.mx/predial/index.jsp.

También está el pago en Instituciones Financieras autorizadas como Banamex, BBVA, Santander, Banorte-IXE, HSBC, Scotiabank, Banco del Bienestar, Afirme, Banco del Bajío, Inbursa, Banco Azteca, Banregio o en las Cadenas Comerciales OXXO, Chedrahui, Financiera para el Bienestar, Soriana y Comercial City Fresko.

Para dicho servicio se les recomienda tener a la mano su clave catastral / línea de captura o formato de pago y conservar su comprobante; además, mientras que en algunos establecimientos pueden aplicar comisiones y horarios variables.