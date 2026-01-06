Pavel Pérez llega para fortalecer a los Diablos

Toluca, Méx.- De cara al inicio del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, los Diablos Rojos del Toluca continúan moviendo sus piezas con el objetivo de mantener la hegemonía en el futbol mexicano. El conjunto escarlata, actual bicampeón, anunció la incorporación del mediocampista mexicano Pavel Uriel Pérez Hernández, quien llega para aportar dinamismo, versatilidad y profundidad en el sector ofensivo.

Con 27 años de edad, Pavel Pérez se integra a un proyecto consolidado y ambicioso, encabezado por Antonio Mohamed, técnico que ha sabido potenciar planteles competitivos y con mentalidad ganadora. Para el futbolista jalisciense, vestir la camiseta del Toluca representa un paso importante en su carrera y una oportunidad para demostrar su capacidad en un entorno de alta exigencia.

Formado en las fuerzas básicas de las Chivas de Guadalajara, Pérez Hernández ha construido una trayectoria marcada por la constancia y la búsqueda de crecimiento. En 2020 tuvo una experiencia internacional al jugar con el CD Toledo, en la Tercera División de España, etapa que le permitió adquirir aprendizaje y madurez futbolística. A su regreso al país, defendió los colores del Tepatitlán, con el que consiguió el título del Clausura 2021 en la Liga de Expansión.

Entre 2021 y 2024 regresó al Rebaño Sagrado, alternando participaciones con el primer equipo y con el Tapatío, filial rojiblanca. Fue en 2025 cuando encontró mayor regularidad con los Rayos del Necaxa, equipo en el que disputó 37 encuentros oficiales y colaboró con seis anotaciones, consolidándose como un jugador confiable dentro del esquema.

Originario de Tala, Jalisco, Pavel Pérez se distingue por su entrega, profesionalismo y capacidad para desempeñarse tanto como mediocampista como extremo por izquierda, con buen recorrido, marca y proyección ofensiva. En su llegada a Toluca, el jugador buscará ganarse un lugar y contribuir a un plantel que se ha trazado metas claras para 2026: defender el campeonato de liga, aspirar al tricampeonato y competir con seriedad en la Concacaf Champions League.