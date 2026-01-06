Declaran 2026 Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México

Toluca, Méx.- El año 2026, fue declarado como “2026. Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México”, leyenda que tendrá que ser insertada en toda correspondencia oficial de los poderes del Estado, de los ayuntamientos de los municipios, de los organismos constitucionales autónomos y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal.

La iniciativa que fue avalada en el Congreso del Estado de México el año pasado, resalta que el humanismo mexicano, entendido como una visión ética y social, centrada en la dignidad humana, ofrece un marco plenamente compatible con las necesidades actuales de la entidad mexiquense.

Y la declaración es un reconocimiento a la evolución histórica del estado y constituye un llamado a consolidar un modelo de gobierno basado en la dignidad humana, la justicia social, la solidaridad comunitaria y el desarrollo integral de los municipios.

Así como dicha declaratoria permitirá revitalizar los valores que han guiado a las comunidades mexiquenses, fortalecer la identidad colectiva y promover políticas públicas centradas en las personas, recordando que el progreso adquiere sentido únicamente cuando beneficia a todas y todos.

La iniciativa señala que; 2026 se presenta como una oportunidad para reafirmar el rumbo humanista que ha caracterizado al Estado de México”.

Cabe mencionar que oficialmente, desee el pasado 1 de enero leyenda que tendrá que ser insertada en toda correspondencia oficial del estado y municipios y organismos autónomos y de carácter estatal y municipal.