Municipios no deben ser fuentes de saqueo, reiteró Alejandro Armenta

Desde Puebla

Los municipios no deben ser fuentes de saqueo, advirtió el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

En conferencia de prensa, indicó que los ediles deben tener claro que no pidieron el voto para llegar a los cargos a enriquecerse.

Destacó que el dinero es del pueblo; sin embargo, algunos creen que se puede malversar u ocupar de manera irracional.

En otro tema, anunció que los funcionarios del gobierno comenzarán a recorrer el estado para escuchar las necesidades de los habitantes, pues es importante que ciudadanos los vean trabajando.