Edoméx refuerza liderazgo en certificación FSC mediante capacitación forestal

Timilpan, Méx.– El Gobierno del Estado de México, a través de la Protectora de Bosques (Probosque), ha capacitado a integrantes de 85 predios para el registro, seguimiento y evaluación de la biodiversidad, con los estándares de la certificación internacional Forest Stewardship Council (FSC).

Del total de predios, 77 ya cuentan con el aval de la FSC, lo que coloca al Estado de México en primer lugar nacional por número de certificaciones, por encima de Durango y Oaxaca.

“La certificación FSC garantiza que los productos forestales vienen de un bosque manejado responsablemente, esto se logra a través de 10 principios, uno de ellos es el monitoreo y evaluación”, señaló Cinthia Yamilet Torres Jaramillo, Personal Técnico de Probosque.

Como parte de estas acciones, personal de Probosque impartió el curso “Monitoreo Comunitario de la Biodiversidad” en el Ejido San Antonio Yondeje, Timilpan, donde técnicos y representantes de ejidos utilizaron herramientas como brújula, GPS, clinómetros, binoculares, cintas diamétricas, cámaras trampa y guías de campo para la identificación de aves, mamíferos y rastros biológicos. También se aplicaron metodologías científicamente validadas para seleccionar sitios de muestreo y registrar datos de manera precisa.

El monitoreo comunitario permite la identificación de la biodiversidad local y la protección de especies catalogadas en riesgo. También genera gobernanza local, formando líderes comunitarios responsables del cuidado y seguimiento de sus ecosistemas.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, asegura el manejo responsable de los ecosistemas, la capacitación técnica de las comunidades y la conservación del patrimonio natural del Estado de México.