Magno festival de Reyes este 18 de enero en Atizapán

Atizapán, Méx.- Con motivo del Día de Reyes, el Gobierno que encabeza Pedro Rodriguez Villegas, festejará en grande a la niñez del municipio con un magno festival que se realizará el próximo 18 de enero en el Deportivo Zaragoza.

Ese día, a partir de las 9:00 horas, podrán disfrutar de la presentación estelar de Panquesito Show, así como del espectáculo de Chilin y Pikin, artistas que arrancarán la risa y alegría de los festejados dentro de la celebración del Día de Reyes conservando así, esta tradición que es una de las más esperadas por la niñez.

Cabe destacar que, también se contará con diversas atracciones como juegos mecánicos, la presentación de “Un Cuento de Navidad”, y habrá regalos, distintas actividades y muchas sorpresas más, el acceso será totalmente gratuito.

Con esta celebración, el Gobierno de Atizapán de Zaragoza refrenda su compromiso de seguir impulsando acciones y actividades que fortalezcan la convivencia familiar, preserven las tradiciones y promuevan el bienestar social, generando espacios seguros y recreativos que contribuyan al desarrollo integral de las y los atizapenses.