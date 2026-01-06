Sheinbaum espera trato justo de EU para Maduro

Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este martes la postura del Estado mexicano en materia de política exterior al solicitar al gobierno de Estados Unidos que se garantice un juicio justo, imparcial y conforme al derecho internacional para el mandatario venezolano Nicolás Maduro, tras los cargos que se le imputan por presuntos delitos de narcotráfico y terrorismo.

Desde Palacio Nacional, durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo expresó su preocupación por la manera en que se han desarrollado los hechos y subrayó que, más allá de las acusaciones, el respeto al debido proceso debe prevalecer en cualquier circunstancia.

“En este caso, ya detenido el presidente Maduro, lo que uno pide es un juicio justo siempre; eso es lo que hay que pedir para todos y en cualquier circunstancia, y en este en particular tiene que haber celeridad y justicia”, afirmó Sheinbaum ante los medios de comunicación.

La mandataria fue clara al señalar que México no puede avalar acciones que impliquen la intervención directa de un país en los asuntos internos de otro, ya que estas prácticas contravienen los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y en la propia Constitución mexicana.

“Nosotros no podemos estar de acuerdo nunca con que un país invada a otro, incluso si fuera culpable de lo que se le acusa, que todavía está por verse. Esta es la política exterior de México”, sostuvo.

Sheinbaum destacó, que la política exterior mexicana se ha distinguido históricamente por la defensa de la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias, valores que, dijo, deben mantenerse firmes ante escenarios internacionales complejos.

En ese contexto, la presidenta consideró que los conflictos internos de Venezuela debieron resolverse por la vía institucional y mediante el diálogo, con la participación de organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es mediar y evitar el uso de la fuerza entre naciones.

Asimismo, recordó que México ha sido reconocido internacionalmente por mantener una postura congruente en el ámbito diplomático, aunque reconoció que en periodos anteriores esta línea se debilitó. Subrayó que su administración busca fortalecer nuevamente estos principios como parte de una política exterior responsable.

Por último, Sheinbaum reiteró que el respeto al derecho internacional y al debido proceso no solo protege a los Estados, sino que contribuye a la estabilidad global, por lo que México continuará defendiendo estos valores como una obligación constitucional y una convicción histórica.