Plantea GEM al Congreso la extinción de COPRISEM

Toluca, Méx.- La LXII Legislatura mexiquense analizará la extinción de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEM), asegurando que sus recursos humanos, materiales, financieros y previsiones presupuestales sean transferidos a la estructura orgánica del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).

De acuerdo con la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, leída durante sesión de la Diputación Permanente por el parlamentario Gerardo Pliego Santana (morena), la reforma coadyuvará a la protección de la población por riesgos sanitarios, brindando autonomía administrativa y financiera, y estableciendo las bases para una operación eficiente.

La propuesta para reformar el Código Administrativo, la Ley de Eventos Públicos y la Ley que Regula los Centros de Asistencia Social y las Adopciones, todas de carácter estatal, establece que esta incorporación no representa ningún impacto presupuestal para el Estado o la Federación, ya que son recursos previamente asignados.

Con la iniciativa, que igualmente propone la abrogación de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, la Secretaría de Salud nombrará a una persona representante legal, quien tendrá las más amplias facultades para actos de administración, dominio, pleitos y cobranzas, así como para suscribir u otorgar títulos de crédito, incluyendo las que requieran poder o cláusula especial.

Cabe señalar que se respetarán los derechos laborales de las personas trabajadoras adscritas a la COPRISEM, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

El documento refiere que la COPRISEM se creó en 2013 como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, aunque indica que este procedimiento nunca fue formalizado, por lo que su operatividad siguió en la estructura del ISEM, afectando así su funcionamiento.