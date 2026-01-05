La magia de los Reyes Magos llegó a Metepec

Metepec, Méx.- La magia de Melchor, Gaspar y Baltasar llegó para llenar de magia las colonias, fraccionamientos y delegaciones de Metepec, que recibieron a todos los niños y niñas durante la celebración del Día de Reyes, quienes se acercaron para recibir regalos que llenaron de sonrisas a los asistentes.

Mediante la Ruta de los Reyes Magos, el presidente municipal Fernando Flores Fernández, encabezó esta celebración juntos a los pequeños, la cual comenzó el 5 de enero en la Plaza Benito Juárez frente a palacio municipal, el Parque de San José La Pila, el Parque La Loma en Infonavit San Francisco, las Canchas de Basquetbol de Izcalli Cuauhtémoc V, y el Parque de La Cruz en San Jerónimo Chicahualco; y el 6 de enero en las Canchas de futbol de San Gaspar Tlahuelilpan, las Canchas de Basquetbol de La Magdalena Ocotitlán, y la Delegación San Jorge Pueblo Nuevo, entre otras colonias y fraccionamientos.

“Desde tempranito, los Reyes Magos llegaron a Plaza Juárez con muchos regalos y sorpresas para nuestros niños y niñas #metepequenses. ¡Bienvenidos a esta gran tierra de barro!

“La ruta de los Reyes Magos terminó esta noche en Fuentes de San Gabriel. Miles de niños y niñas recibieron regalos, rosca, pizza y muchas sorpresas. Melchor, Gaspar y Baltasar, los esperamos con mucho cariño en 2026”, destacó el alcalde Fernando Flores en redes sociales.

Los eventos estuvieron llenos de sorpresas, regalos y mucha diversión para los niños y niñas metepequenses, quienes disfrutaron de shows infantiles, juguetes, rosca, pizza y una rifa parte del Ayuntamiento de Metepec, a quienes los asistentes le agradecieron por llevar la ilusión y regalar sonrisas a los hogares del municipio.