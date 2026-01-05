Emite CODHEM recomendación para el municipio de Chiconcuac

Toluca, Méx.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) determinó emitir la Recomendación 05/2024 para el municipio de Chiconcuac luego de una revisión al Juzgado Cívico y el área de aseguramiento para personas infractoras de esta localidad, en la que se constató que la persona Juzgadora Cívica no tenía conocimiento de una persona detenida en ese lugar y posteriormente, al percatarse de ello, la puso en libertad sin realizar el trámite correspondiente, además de que las instalaciones se encontraban en mal estado.

La revisión realizada por la CODHEM obedeció a la elaboración del Diagnóstico Integral sobre la Tutela de los Derechos Humanos en la Justicia Cívica Municipal, para el que se visitaron los Juzgados Cívicos y Áreas de Aseguramiento de los municipios de la entidad.

En el caso de Chiconcuac, en un primer momento, la Jueza Cívica responsable informó al personal de la CODHEM no tener personas detenidas en el área de aseguramiento temporal, pero al realizar una revisión, se detectó que el lugar estaba cerrado con un candado y al solicitar el ingreso al personal de vigilancia se encontró a una persona que estaba detenida desde el día anterior, quien aseguró que no se leyeron sus derechos al momento de la detención y no se le permitió hacer una llamada, además de que no le dieron agua ni alimentos.

La resolución de la CODHEM determinó que la autoridad responsable no realizó acciones de garantía suficientes para asegurar el trato digno de las personas que cumplen un arresto en las áreas de aseguramiento municipales.

Además, se encontró que el espacio de aseguramiento temporal no contaba con luz artificial, por lo que al ingresar y hacer la revisión de las celdas, el policía de guardia se percató que había una persona en ese lugar, lo cual es particularmente grave, pues la ausencia de personal de vigilancia pone en riesgo la integridad de las personas infractoras que cumplen un arresto administrativo.

Se determinó que las autoridades que administran el juzgado cívico de este municipio no llevan un control adecuado sobre el ingreso y egreso de las personas que cumplen arrestos en las áreas de aseguramiento y se constató que éstas no cuentan con servicios sanitarios como agua corriente, están en mal estado, con basura, sin ventilación, ni luz artificial, lo que puede constituir tratos degradantes para las personas infractoras.

En esta recomendación la CODHEM señala que se vulneraron los derechos a la debida diligencia, a la legalidad y seguridad jurídica, y a una estancia digna y segura, por lo que se prevén las siguientes medidas de no repetición:

– Creación de un formato de control de registro del Juzgado Cívico, en el que se establezca la entrega-recepción del turno con el debido registro de las personas infractoras que se encuentren en las áreas de aseguramiento, que obre en expediente de control.

– Realizar mejoras en la elaboración de la boleta de libertad.

– Llevar a cabo adecuaciones estructurales al Juzgado Cívico.

Además, se debe incorporar la presente recomendación al expediente laboral de la persona Juzgadora Cívica responsable y dar vista al Órgano Interno de Control del municipio de Chiconcuac.