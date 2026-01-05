Pistas de hielo de Naucalpan abiertas en Día de Reyes

Naucalpan, Méx.- Niñas, niños, jóvenes y adultos disfrutan de las pistas de hielo instaladas en la Explanada Municipal y el Parque la Hormiga, en la festividad del Día de Reyes siguen disfrutando de las Pistas de Hielo que el Gobierno de Naucalpan encabezado por el Alcalde Isaac Montoya Márquez, instaló durante las Fiestas de Fin de Año en la Explanada del Palacio Municipal y el Parque La Hormiga.

Familias naucalpenses gozan de estos espacios de recreación y convivencia totalmente gratuitos.

En su oportunidad, el alcalde Isaac Montoya Márquez visitó estos espacios que llevan entretenimiento, recreación, cultura, justicia a donde se requiere, en apoyo de las comunidades se acercan espacios dignos y las oportunidades de actividades lúdicas, en donde habita la mayoría de la gente.

En la festividad del Día de Reyes las pistas de hielo siguen funcionando de lunes a domingo, de 11:00 a.m. a 9:00 p.m., desde muy temprano las y los vecinos esperan su turno para acceder al espejo blanco que disfrutan las familias desde la pasada temporada navideña.

Estas acciones son parte del Gobierno cercano que encabeza el Alcalde Isaac Montoya que, en este primer año, llevó beneficios para todas y todos los naucalpenses.

El alcalde comentó que estos entretenimientos y obras realizadas en el 2025, son un reflejo de las finanzas sanas y de destinar los recursos para el bienestar de la gente, también se busca crear oportunidades para que la gente tenga actividades lúdicas y de convivencia comunitaria para recomponer el tejido social.