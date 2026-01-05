Alcaldesa Topete felicita a periodistas en Amecameca

Amecameca, Méx.— En un encuentro cercano y de respeto pleno a la libertad de expresión, la Presidenta Municipal Dra. Ivette Topete García, encabezó la reunión conmemorativa para saludar y reconocer la labor de las y los profesionales de la comunicación que cubren el diario acontecer en la región de los volcanes.

Con motivo del Día Nacional del Periodista, la alcaldesa convivió con directivos, reporteros, corresponsales, fotógrafos de más de 50 medios de comunicación impresos y digitales, destacando la importancia de su función social como puente entre el gobierno y la ciudadanía.

“Fue un gusto reunirme hoy con todas y todos ustedes para saludarlos y reconocer su trabajo de todos los días, que mantienen informada a nuestra comunidad de toda la región de los volcanes, del Estado y del País”, señaló.

Expresó su respeto y agradecimiento a cada reportera y reportero que, con compromiso y pasión, le da voz a toda nuestra gente y difunden nuestras actividades como gobierno municipal Para Todos.

La alcaldesa enfatizó que su administración mantiene las puertas abiertas al escrutinio público y valora el esfuerzo de quienes, con ética y profesionalismo, relatan la realidad del municipio y de la región.

Durante el convivio, los comunicadores intercambiaron puntos de vista sobre los retos de la labor informativa en la zona de los volcanes y a la vez Alberto Zea, a nombre de los periodistas expresó el agradecimiento a la alcaldesa Dra. Ivette Topete, por este festejo y reconocimiento.

“Los tiempos han cambiado y ahora los verdaderos políticos y funcionarios municipales de carrera y con visión, son los que valoran el trabajo periodístico y usted presidenta siempre ha sido atenta y respalda el trabajo de los comunicadores”, aseveró.

El evento concluyó con una rifa de regalos y un mensaje de unidad, donde la Dra. Ivette Topete reafirmó su compromiso de seguir trabajando de la mano con la sociedad y los medios de comunicación para fortalecer la transparencia en Amecameca.