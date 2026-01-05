Estrategia de seguridad devuelve paz y reduce delitos

Toluca, Méx.– En 2025, el Estado de México registró el menor número de víctimas de homicidio desde 2018, como resultado de la estrategia de seguridad implementada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, basada en el trabajo diario de la Mesa de Paz y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en el comparativo entre 2024 y 2025 los delitos de alto impacto presentaron una reducción del 25 por ciento, lo que representa 21 mil 192 ilícitos menos. En particular, el homicidio doloso registró 739 víctimas menos.

En cuanto a la incidencia delictiva total, durante 2025 se contabilizaron 15 mil 359 delitos menos en comparación con el año anterior, lo que confirma una tendencia a la baja en la comisión de delitos en la entidad.

A la primera sesión de la Mesa de Paz de este año asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz; así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia.