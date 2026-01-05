Conapesca cierra 2025 con saldo positivo

Mazatlán, Méx.- La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), cerró 2025 con resultados positivos al capacitar a más de dos mil pescadoras y pescadores ribereños de Campeche, Baja California Sur, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán.

Al realizar una balance preliminar, indicó que esta acción es parte del Plan de Capacitación y Concientización para Embarcaciones Menores y la cifra rebasó la meta establecida al arranque del año, de capacitar a mil 500 productoras y productores.

Los talleres tienen el objetivo de fortalecer el uso adecuado de las artes de pesca, cuidado de las especies y los conocimientos en la normatividad vigente.

A través del Programa de Concientización y Capacitación en la Construcción, Instalación y Operación de Dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas (DET) y de Dispositivos Excluidores de Peces (DEP) también se capacitaron a 74 rederos y mil 153 personas tripulantes de embarcaciones camaroneras en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora y Veracruz.

Es de destacar que estos talleres son parte de las actividades promovidas para garantizar la exportación de camarón a Estados Unidos, el principal cliente de México.

Además, informó que en la actualidad monitorea a 848 embarcaciones menores en el Alto Golfo de California, con el fin de fortalecer las medidas contra la pesca ilegal de totoaba y la captura incidental de la vaquita marina.

Lo anterior responde a la Línea 2 del Plan de Acción de Cumplimiento del Gobierno de México —encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo— para Prevenir la Pesca y el Comercio Ilegal de Totoaba, sus Partes y/o Derivados en Protección de la Vaquita Marina.

Conapesca también capacitó sobre los impactos negativos de la pesca ilegal a 80 pescadoras y pescadores con embarcaciones menores y mayores en el Alto Golfo de California, en particular en la zona de San Felipe, Baja California, y Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco, Sonora.

Aunado a ello, en los últimos 12 meses se impulsó la actividad pesquera al vincular a 80 pescadoras y pescadores al Programa Cosechando Soberanía para adquirir motores marinos a través de créditos con una tasa de interés del 8.5 por ciento anual.

El Gobierno de México, a través de Conapesca, refrendó su compromiso de continuar con acciones para fortalecer la pesca sostenible y, de esta manera, asegurar el cuidado de los recursos acuáticos e impulsar la soberanía alimentaria del país.