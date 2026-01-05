Delcy Rodríguez queda al frente del gobierno venezolano

Ciudad de México.- Delcy Rodríguez asumió este lunes la presidencia encargada de Venezuela, tras jurar ante la directiva de la Asamblea Nacional, que inició una nueva legislatura parlamentaria. La ex vicepresidenta del gobierno bolivariano tomó el mando en un contexto de alta tensión política y social, luego de que el Ejecutivo denunciara la captura del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, durante una operación militar atribuida a Estados Unidos.

Rodríguez, abogada de 56 años con formación académica en Francia y el Reino Unido, se convirtió en la primera mujer en encabezar el Poder Ejecutivo venezolano. Durante su mensaje, subrayó que acudió al Parlamento “como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional” para cumplir con el juramento ante una situación que calificó como extraordinaria y dolorosa para el país.

Con un discurso de fuerte carga emotiva, la presidenta encargada expresó su pesar por el sufrimiento del pueblo venezolano y denunció lo que consideró una agresión militar ilegítima. Al mismo tiempo, se comprometió a trabajar sin descanso para preservar la paz, la estabilidad política y la tranquilidad económica y social. En su intervención citó al Libertador Simón Bolívar para reafirmar su promesa de conducir un gobierno enfocado en la seguridad y la felicidad social.

Rodríguez convocó a todos los sectores del país, políticos, económicos y sociales, a sumarse a un esfuerzo común para enfrentar la crisis y defender la soberanía nacional. El juramento se realizó con la Constitución como símbolo central del acto, sostenida por el diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del mandatario, quien expresó públicamente su respaldo a la nueva jefa del Ejecutivo.

De manera paralela, la Asamblea Nacional inició una legislatura que se extenderá hasta 2031, con la ratificación de Jorge Rodríguez como presidente del Parlamento y de Pedro Infante como primer vicepresidente. El único ajuste en la directiva fue la incorporación de Grecia Colmenares como segunda vicepresidenta. En el recinto legislativo predominó un discurso de unidad frente a la coyuntura nacional.

Las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, quienes sugirieron una eventual tutela de Washington sobre el proceso político venezolano, no generaron señales visibles de ruptura interna. Incluso legisladores opositores coincidieron en la necesidad de diálogo, liberación de presos y construcción de acuerdos de largo plazo.

Mientras tanto, en las inmediaciones del Palacio de Miraflores continuaron las movilizaciones ciudadanas en rechazo a la intervención extranjera. En este escenario, Delcy Rodríguez inicia una etapa clave, con el desafío de sostener la gobernabilidad y abrir espacios de entendimiento en uno de los momentos más complejos de la historia reciente de Venezuela.