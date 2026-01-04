Piden en Chimalhuacán seguir recomendaciones ante el frío

Chimalhuacán, Méx.- Con la finalidad de reducir riesgos y prevenir enfermedades comunes en esta época, como infecciones respiratorias, personal de la Dirección de Salud de Chimalhuacán llamó a atender acciones preventivas, especialmente en población vulnerable como bebés, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónico degenerativas.

Las acciones preventivas se alinean con la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012 y con estrategias de prevención primaria, entre las que se encuentran: lavado frecuente de manos con agua y jabón, uso de cubrebocas en lugares cerrados o con alta concentración de personas, ventilación de espacios, evitar cambios bruscos de temperatura y no automedicarse.

Asimismo, el personal de salud llama a mantener una alimentación balanceada rica en micronutrientes como vitamina A, C y D, hidratación suficiente, vacunación contra Influenza y COVID-19, atención médica oportuna ante signos de alarma como fiebre persistente y dificultad para respirar.

Señaló la dependencia que el Ayuntamiento de Chimalhuacán cuenta con tres áreas municipales para brindar atención médica a la población, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas y sábado de 9:00 a 14:00, en las siguientes ubicaciones:

Dirección de Salud: Calle Amapola s/n, barrio San Pedro parte baja; Centro de Salud Municipal: calle Oyamel, Manzana 029 Lote 17, San Isidro; Policlínica: Av. San Isidro Número 962, Ejidos de Santa María.

Para mayor información, las autoridades ponen a disposición de la ciudadanía el número 55 9296 7440, de la Dirección de Salud municipal.

SIGUE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Por otra parte, con el objetivo de garantizar la integridad física y patrimonial de las familias y de los visitantes en esta temporada, la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, en coordinación con instituciones estatales y federales, continúan implementación del dispositivo “Operación Seguridad Decembrina”.

En el dispositivo, la policía municipal despliega toda su fuerza operativa en las cinco regiones de seguridad en las que está dividido el territorio municipal, a la cual se suman la policía estatal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

La “Operación Seguridad Decembrina”, que estará vigente hasta el 7 de enero de 2026, contempla la intensificación de patrullajes preventivos en zonas de alta afluencia como centros comerciales, bancos y mercados; acciones de tránsito para agilizar la movilidad y prevenir accidentes.

El gobierno exhorta a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier actividad ilícita o sospechosa a los siguientes números: Línea 1: 55 93 15 24 54 Línea 2: 55 93 15 24 55 Emergencias: 911 Denuncia anónima: 089