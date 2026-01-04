Ecatepec impulsa mejoras urbanas, de agua y seguridad

Ecatepec, Méx.- El Gobierno Municipal de Ecatepec inició el 2026 con la inauguración de la Comunidad Nido en Jardines de Morelos, una zona con historia e identidad del municipio, donde se realizó la intervención integral en materia de agua, seguridad y mejoramiento urbano para beneficio de 3 mil personas.

Durante la primera gira de trabajo del año, la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, junto con las y los vecinos, cortó el listón inaugural de la Comunidad Nido, ubicada en la sección Playas de Jardines de Morelos. Ahí destacó que este modelo busca fortalecer la identidad comunitaria, romper con el abandono histórico y consolidar procesos sociales sostenidos en el territorio.

En la calle Playa Aloha, sitio en el que se realizó el evento, la alcaldesa preguntó a los vecinos: “¿Sabían ustedes que todo lo que es Jardines de Morelos eran terrenos de Lola Beltrán?” y dijo que al recorrer las comunidades “uno se va enterando”, por lo que es necesario conocer la historia.

Al respecto, recordó que la famosa artista tuvo que vender dichos terrenos y así se fundó la colonia, pero ese hecho representa un símbolo identitario de la zona.

Subrayó que Jardines de Morelos tiene que florecer. “Aquí es una Comunidad Nido donde hay identidad, donde hubo trabajo conjunto y donde vamos a seguir además trabajando” en una intervención social y cultural permanente.

En dicho lugar, el Gobierno Municipal, en coordinación con los vecinos, realizó trabajos de pavimentación y bacheo, cambio de brocales y coladeras, podas sanitarias, balizamiento, rehabilitación de drenaje, instalación de luminarias dobles, así como la colocación de cámaras de videovigilancia y alarmas vecinales.

También se pintaron murales y fachadas que llenaron de color las viviendas junto con la colocación de relieves (zócalos) en las paredes que aluden a la historia de Ecatepec y de la comunidad de Jardines de Morelos.

Por su parte, Luis Ángel Hernández Soto, responsable de los trabajos de la Comunidad Nido, destacó que el programa tiene como objetivo resignificar los espacios públicos y fortalecer el sentido de pertenencia comunitaria.

“Este programa no solamente tiene como fin el poder que la gente se sienta en un hábitat positivo, en un hábitat que mejore su calidad de vida, sino también un poquito en tratar de resignificar lo que es la comunidad misma… Lo que intenta es eliminar esa huella simbólica, es tratar de recobrar un sentido nuevo, que nos apropiemos de él y que formemos a partir de esto nuevas oportunidades para poder integrar este sentido de pertenencia”.

Tras el acto protocolario, las autoridades, junto con vecinas, vecinos, locatarios y transportistas, realizaron un recorrido por las calles del lugar.

En Ecatepec el programa Comunidad Nido continuará replicándose en otras colonias, como parte de un modelo de atención integral, cercanía institucional y recuperación del tejido social.