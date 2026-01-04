Buscan acelerar decomiso de inmuebles ligados a drogas

Toluca, Méx.- El diputado local Octavio Martinez Vargas, dio a conocer que durante el próximo periodo ordinario de sesiones que dará inicio el 31 de enero, presentará una iniciativa para agilizar los procesos de extinción de dominio de inmuebles donde se venden, almacenan y procesan drogas en el Estado de México.

En entrevista, el diputado integrante de la comisión legislativa de Procuración y Administración de Justicia, señaló que lo que se pretende con dicha iniciativa es que aquellos inmuebles que se ocupen para dicho ilícito, pasen de manera inmediata a hacer propiedad del Estado y Municipios, con el objeto de ocuparlas en actividades culturales, artísticas, educativas y de rehabilitación.

Señaló que lo anterior es urgente, pues según especialistas, alertan sobre el aumento en el consumo del cristal y anfetaminas en México.

Y resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco ENCODAT 2025, precisan que la prevalencia del consumo de drogas ilegales en población en general aumentó de 9,9% a 13,1%, con el cannabis como la droga ilegal de mayor consumo, que aumentó de 8,6% de la población en 2016 a 12% en 2025. El consumo de cocaína, anfetaminas y otras drogas ilegales también registra un incremento.

Ante ello, dijo el diputado morenista que es necesario que la extinción de dominio de inmuebles donde se venden, almacenan y procesan drogas en el Estado de México, pasen de manera inmediata a hacer propiedad del Estado y Municipios.

Finalmente, Martínez Vargas dijo que será en el periodo ordinario de sesiones, cuando la iniciativa sea presentada y llevada al pleno camaral, pues se trata de una propuesta que requiere de urgencia a