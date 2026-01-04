Moreno Bastida encabeza lista de alcaldes del Edomex

Toluca, Méx.- El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, se posicionó en el primer lugar del Ranking de Alcaldes del Estado de México, de acuerdo con la más reciente medición presentada por la casa encuestadora GobernArte, correspondiente al cierre de 2025.

Con una aprobación ciudadana del 63.7 por ciento, el alcalde de Toluca se colocó como el mejor evaluado de la entidad, superando a presidentes municipales de importantes demarcaciones metropolitanas, lo que refleja un amplio respaldo social a su gestión al frente de la capital mexiquense.

El estudio fue realizado del 26 al 30 de diciembre de 2025, con una muestra estratificada de 585 encuestas por municipio y un nivel de confianza del 95 por ciento, y evalúa la percepción ciudadana sobre el desempeño de las y los alcaldes del Estado de México.

Además de encabezar el ranking general, Ricardo Moreno Bastida se ubicó en el primer lugar del Top 3 de hombres y del Top 3 de alcaldes de Morena, consolidando su posicionamiento como uno de los presidentes municipales con mayor aprobación en la entidad.

Este resultado se da en un contexto de acciones concretas de gobierno, entre las que destacan la rehabilitación de vialidades, el fortalecimiento de los servicios públicos, la recuperación de espacios públicos y el impulso a la atención ciudadana mediante herramientas digitales, lo que ha generado mejoras visibles en la movilidad, el entorno urbano y la calidad de vida en Toluca.

Asimismo, su administración ha registrado avances en materia de seguridad, servicios básicos e infraestructura, con resultados que han impactado de manera directa en la percepción ciudadana, fortaleciendo la gobernabilidad y posicionando a Toluca como un referente estatal en gestión municipal.