Austeridad continuará en el Congreso mexiquense: Vázquez

Toluca, Méx.- El diputado Francisco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense, señaló que se mantendrá la austeridad durante este 2026.

Dijo que para el presente año el Poder Legislativo ejercerá en 2026 un presupuesto de 2 mil 346 millones 597 mil 978 pesos, con dicho monto, el Congreso se mantiene fiel a su política de contención del gasto implementada desde 2019.

Vázquez Rodríguez, dijo que el Congreso estatal se mantiene fiel a su política de contención del gasto implementada desde 2019, cuando se decidió erradicar compras superfluas y minimizar al máximo otros consumos como renovaciones en sus instalaciones, de parque vehicular, nuevas contrataciones de personal y la eliminación del Programa de Apoyo Comunitario (PAC) que operó en el pasado, entre otros rubros.

Recordó que el PAC, un programa que operó hasta el año 2018, consistía en una asignación de 2 millones 500 mil pesos a cada congresista; es decir, 7 millones 500 mil pesos, durante los tres años de la gestión legislativa, con el fin de financiar apoyos diversos a sus representados.

Explicó el también coordinador de la bancada de Morena, que el Poder Legislativo había tenido incrementos presupuestales cada año desde el 2000, hasta 2018, cuando debido a la nueva conformación de grupos parlamentarios, se solicitó para 2019 una reducción del 20.2 por ciento del presupuesto, pasando de mil 817 millones 62 mil 95 pesos en 2018, a mil 508 millones 266 mil 749 pesos; es decir, 308 millones 795 mil 346 pesos menos.