Carlos Quesada Roman, asume la titularidad de la Guardia Municipal de Naucalpan

Naucalpan, Méx.-Carlos Quesada Roman, rindió protesta, como titular de la Guardia Municipal de Naucalpan, y es quién a partir de hoy, continuará con las estrategias de seguridad que han dado resultados, en Naucalpan como la disminución del índice delictivo.

En la Décima Séptima Sesión Extraordinaria de Cabildo, de manera unánime se designó al maestro José Carlos Quezada Román, como Titular de esta dependencia.

Los miembros del Cabildo aprobaron por unanimidad la propuesta del nuevo titular de una de las áreas prioritarias del Gobierno de Naucalpan, encabezado por el Alcalde Isaac Montoya Márquez, para dar continuidad y fortalecer los trabajos a fin de recuperar la paz y la tranquilidad de las y los naucalpenses, a través de la Estrategia Seguridad con Todo y la Estrategia Operativa Oriente cuya coordinación ha permitido realizar más de mil operativos de seguridad en el territorio municipal.

Regidores econocieron la experiencia, capacidad y trabajo del nuevo Comisario, quien llega a reforzar la Estrategia Seguridad con Todo que, en 2025 arrojó grandes avances y resultados.

Al encabezar la Guardia el nuevo titularv dará continuidad al trabajo de la administración del Alcalde Isaac Montoya, que en solo un año impulsó la adquisición de 250 patrullas, así como herramientas tecnológicas de vanguardia, aldemás, está en proceso la construcción del nuevo C4 que reforzará y dignificará a la corporación en los trabajos de seguridad y estará conectado a las 600 cámaras de seguridad que se instalan en el territorio municipal.

La disminución de varios delitos donde hubo una marcada baja del 73.6 por ciento, en homicidios dolosos.

Por ello, el Gobierno de Naucalpan da continuidad en este 2026, dará continuidad a la Estrategia Seguridad con Todo que junto con la Estrategia Operativa Oriente siguen dando resultados tangibles con una incidencia delictiva a la baja.