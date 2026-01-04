Los Reyes Magos recorrerán Neza los días 6 y 7 de enero

Nezahualcóyotl, Méx.- El alcalde, Adolfo Cerqueda Rebollo, informó que Melchor, Gaspar y Baltasar (los Reyes Magos) recorrerán distintas colonias del municipio los días 6 y 7 de enero llevando juguetes, alegría y actividades recreativas para las niñas y niños de Nezahualcóyotl.

Cerqueda Rebollo detalló que para promover la convivencia familiar, el sano esparcimiento y el respeto a las tradiciones que fortalecen el tejido social, durante estos recorridos las niñas y niños disfrutarán de espectáculos infantiles, payasos y botargas, además de convivir de manera cercana con los Reyes Magos, tomarse fotografías y recibir juguetes.

Esta iniciativa busca brindar a la niñez nezahualcoyotlense espacios de recreación seguros e incluyentes durante los últimos días del periodo vacacional, al tiempo que se fomenta la unión familiar y se refuerzan valores como la solidaridad, la convivencia y la esperanza entre las y los menores, quienes representan el presente y futuro del municipio.

Cabe señalar que las actividades iniciarán el 6 de enero y se desarrollarán a través de un recorrido de la siguiente manera.

-10:00 horas en avenida México esquina calle Hermosillo, colonia Vergel de Guadalupe.

-11:00 horas en avenida Aurelio Ramos esquina avenida Riva Palacio, colonia El Sol.

-12:00 horas en calle Ilhuicamina esquina Sultepec, colonia Maravillas.

-13:00 horas en la explanada del palacio municipal, ubicada en avenida Chimalhuacán, entre Caballo Bayo y Faisán, colonia Benito Juárez.

Para el 7 de enero, los Reyes Magos retomarán su recorrido en los siguientes puntos:

-10:00 horas en el parque de La Esperanza, en calle 3 esquina Cielito Lindo, colonia La Esperanza.

-11:00 horas estarán presentes en avenida John F. Kennedy, entre avenida 12 y avenida 10, colonia Las Águilas.

-12:00 horas en Palacio Nacional esquina Flamingos, colonia Metropolitana segunda sección.

-13:00 horas en la receptoría San Agustín, ubicada en avenida José López Portillo esquina Norte 2, colonia San Agustín.

Finalmente, el alcalde invitó a las familias de Nezahualcóyotl a participar en estas actividades y a compartir momentos de convivencia con sus hijas e hijos, destacando que la sonrisa y la ilusión de las niñas y niños son el motor que impulsa a seguir construyendo un municipio más humano, solidario y con bienestar. Asimismo, reafirmó su compromiso para trabajar todos los días por un Nezahualcóyotl donde las infancias crezcan con alegría, seguridad y oportunidades para todos.