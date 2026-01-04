Este lunes inicia en Huixquilucan “Operativo Reyes Magos Protegidos”

Huixquilucan, Méx.-La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que se desplegará el operativo “Reyes Magos Protegidos” en las tres zonas del municipio, para que realicen sus compras y lleguen de manera segura a los hogares.

El operativo comenzará este lunes 05 de enero para reforzar la seguridad en las plazas comerciales, tiendas departamentales, romerías, mercados, zonas bancarias y principales avenidas del municipio, para salvaguardar la integridad de las familias y mantener el orden en las zonas comerciales.

Contreras Carrasco, informó que el operativo contará con la participación de elementos de Seguridad Pública, Vialidad, Unidad de Rescate y la Coordinación Municipal de Protección Civil, quienes estarán distribuidos en las zonas Tradicional, Popular y Residencial del municipio, para brindar apoyo a la ciudadanía y que Melchor, Gaspar y Baltasar realicen sus compras, así como la entrega de los juguetes a los niños y niñas en un ambiente seguro.

“Como cada año, habrá un despliegue de elementos de seguridad, vialidad y de emergencias en todo el municipio, quienes reforzarán la presencia y recorridos para apoyar a los Reyes Magos y que puedan llevar a los hogares los obsequios para llenar de alegría a los niños de Huixquilucan y mantener la ilusión de esta festividad tan especial. Quiero que sepan que cuidaremos 24/7 la integridad de toda la población durante estas fechas”, expresó Romina Contreras.

Por su parte, el director general de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan, Luis Antonio Alarcón Martínez, señaló que el operativo incluirá patrullajes móviles y pie-tierra, así como presencia de vialidad en calles y avenidas principales para agilizar el flujo vehicular y evitar congestionamientos.

Además, el personal del Sistema Municipal de Emergencias 24/7 permanecerá atento para brindar auxilio inmediato a la población, en caso de requerirlo.

Explicó que estas acciones forman parte del “Operativo Navideño 2025”, que se encuentra en marcha desde el pasado 15 de diciembre, mediante el cual se realizan rondines, para cuidar de la integridad física y patrimonial de los huixquiluquenses, además de que se reforzará la vigilancia en los corredores por los que circulan las rutas del transporte público, con la intención de que los Reyes Magos que se trasladarán por este medio, viajen seguros.