Vinculan a proceso a tres sujetos por homicidio en Nezahualcóyotl

Nezahualcóyotl, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Jostin Guadalupe “N”, Alan Guadalupe “N” y Alfredo “N”, por su probable participación en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de dos hombres.

De acuerdo con la investigación iniciada por el Agente del Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 21 de diciembre de 2025 en la colonia Agua Azul Sección Pirules, en el municipio de Nezahualcóyotl, cuando la víctima caminaba acompañada de una mujer y un hombre. En ese momento, cuatro personas —entre ellas los ahora imputados— les dieron alcance a bordo de dos motocicletas.

Las indagatorias señalan que los agresores descendieron de las unidades y abrieron fuego contra las tres personas. Durante el ataque, Alfredo “N” habría disparado directamente contra la víctima, causándole lesiones que le provocaron la muerte, mientras que otro de los atacantes accionó un arma en contra de la mujer. En tanto, Jostin Guadalupe “N” y Alan Guadalupe “N” habrían agredido al acompañante masculino, para después huir del lugar.

Como consecuencia del ataque, la víctima perdió la vida y sus dos acompañantes resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Tras tomar conocimiento de los hechos, la FGJEM llevó a cabo las investigaciones correspondientes que permitieron identificar a los posibles responsables y solicitar órdenes de aprehensión, las cuales fueron cumplimentadas. Los tres sujetos fueron detenidos e ingresados al Centro Penitenciario y de Readaptación Social de la región.

Luego de valorar los datos de prueba aportados por la Fiscalía, un Juez de Control determinó vincularlos a proceso y fijó un plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía recordó que los imputados deben ser considerados inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial correspondiente.